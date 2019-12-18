الحكومة توافق على تعاقد الصحة مع المقاولون العرب لإدارة وصيانة 16 مستشفى بـ5 محافظات

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ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 58.11 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية هو – مركز نجع حمادى- محافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية.
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