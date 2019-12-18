الحكومة توافق على تعاقد الصحة مع المقاولون العرب لإدارة وصيانة 16 مستشفى بـ5 محافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق وصيانة (16) مستشفى بمحافظات جنوب سيناء، والاقصر، والبحيرة، وشمال سيناء، والمنيا، وذلك فى إطار العمل على رفع كفاءة المستشفيات التابعة للوزارة، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال تلك المستشفيات. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 58.11 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية هو – مركز نجع حمادى- محافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية.

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