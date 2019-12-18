شيخ الأزهر: علاقتنا عميقة بالمؤسسات الدينية في ماليزيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عمق العلاقات التي تربط الأزهر بالمؤسسات الدينية في ماليزيا.

وقال شيخ الأزهر - خلال استقباله اليوم الأربعاء، شهرو الدين بن جمال رئيس مجلس الوزراء في ولاية جوهور الماليزية، الذي يزور القاهرة حاليا والوفد المرافق له - إن الأزهر حريص على استمرار التعاون المشترك مع ماليزيا في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية، ودعمها في مجال استقبال الطلاب الوافدين وتدريب الأئمة للتعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة، وخصوصًا قضايا التطرف والإرهاب.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية جوهور الماليزية عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية في ماليزيا، مضيفًا أن الأزهر هو المرجعية الدينية الأولى للمسلمين في العالم، ورائد في نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة حول العالم، ومناهضة التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن كبار المسؤولين بالولاية تلقوا تعليمهم في الأزهر وعلى رأسهم أول رئيس وزراء للولاية، وهذا يعكس المكانة الكبيرة للأزهر لدى الشعب الماليزي.