بعد توقف 4 سنوات.. مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة بريطانية غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي غدًا الخميس، أولى الرحلات القادمة من بريطانيا وعلى متنها 168 راكبًا، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن مدينة السلام، وهو القرار الذي استمر قرابة 4 سنوات.

ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعياً حتى شهر مارس 2020، تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي، إن إدارة المطار تستعد لاستقبال أول رحلة والتي تصل الساعة 2 عصرًا من مدينة برمنجهام.

وأشارت المصادر إلى أن فريق العلاقات العامة بالمصرية للمطارات ينهي كافة التجهيزات لاستقبال الطائرة في احتفالية يحضرها عدد من المسؤولين بالطيران المدني ومنظمي الرحلات البريطانية.