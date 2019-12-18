أخبار مصر | رئيس وزراء بريطانيا: نحرص على تعزيز التعاون مع مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء بريطانيا: نحرص على تعزيز التعاون مع مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي هنأ رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين، وحصوله على الأغلبية في الانتخابات العامة ببريطانيا، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني في رؤية وقدرة السيد "جونسون" على قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.
كما هنأ السيسي "جونسون" بمناسبة اقتراب حلول أعياد الميلاد، مشيدًا بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية مؤخرًا بين مصر وبريطانيا، خاصةً بعد قرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.
من جانبه؛ عبر رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وامتنانه إلى السيسي على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التواصل معه لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمهما على كافة المستويات.
كما تم التطرق إلى تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، وكذلك العمل علي تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية علي القضية الليبية.