أخبار مصر | رئيس وزراء بريطانيا: نحرص على تعزيز التعاون مع مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء بريطانيا: نحرص على تعزيز التعاون مع مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي هنأ رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين، وحصوله على الأغلبية في الانتخابات العامة ببريطانيا، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني في رؤية وقدرة السيد "جونسون" على قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.

كما هنأ السيسي "جونسون" بمناسبة اقتراب حلول أعياد الميلاد، مشيدًا بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية مؤخرًا بين مصر وبريطانيا، خاصةً بعد قرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.

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وأعرب السيسي في هذا الصدد عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلًا عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه؛ عبر رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وامتنانه إلى السيسي على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التواصل معه لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.