أخبار مصر | "أبو العلا" رئيسًا لـ"الشئون الهندسية" بالمجلس الأعلى للآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو العلا" رئيسًا لـ"الشئون الهندسية" بالمجلس الأعلى للآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بتعين المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الاثار، رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الهندسية ومشروعات الآثار والمتاحف بالمستوى الوظيفي (العالية) بالمجلس الأعلى لآثار وذلك لمدة عام.

وجاء القرار بناءً على اختيار اللجنة العليا لاختيار القيادات بوزارة الآثار.

جدير بالذكر أن "إبو العلا" تدرج في المهام الوظيفية بالوزارة حيث عمل كمشرف علي المشاريع الهندسية بوجه قبلي وبحري، ثم عمل مدير عام الادارة الهندسية للاثار المصرية، حتى تولى رئاسة قطاع المشروعات عام 2015.