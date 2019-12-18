أخبار مصر | تعرف على كيفية إخلاء وتأمين المنشآت من الحرائق

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قال اللواء أحمد العسقلاني مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المدنية بمحافظة الجيزة سابقًا: إن مواجهة الحرائق والمتفجرات والحالات الطارئة والكوارث، سواء بالاستعداد أو التعامل معها، يضع على كاهل وحدة السلامة والأمن العبء الأكبر فى هذا المجال، لضمان توفير الحماية للأفراد والمنشأت والإعداد المسبق لخطط المواجهة وكيفية الإخلاء وتأمين المنشأت وسلامة شاغليها، وكيفية مواجهة ومكافحة المتفجرات وكذا دور القائمين على الأمن الصناعى فى درء ومواجهة الأخطار فى أماكن عملهم وتفعيل إجارءات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن الكثيرين يفتقدون ثقافة التعامل مع الحريق وثقافة الحد من المخاطر، موضحا الفرق بين الحريق والاشتعال وتعريف الحريق وكيفية عمل إنذار آلي.

وتناول طريقة الاشتعال بالشرح المفصل، حيث عرفه بأنه وصول القدر الكافي من الحرارة إلى أي مادة قابلة للاشتعال لترتفع درجة حرارتها، ثم تناولت المحاضرة نظرية الاشتعال والعوامل الأساسية لحدوثه وهي(المادة، الحرارة، الأكسجين، التفاعل الكيماوي) وتعريف مستفيض لكل عامل منهم.

كما شرح أسباب الاشتعال، وتصنيف الحرائق إلى مجموعات وكيفية إطفاء كل نوع، وذلك مؤتمر إستراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية المنعقد في نادي المهندسين بالزمالك، تحت رعاية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وبحضور المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، والمهندس محمد عز إسماعيل ممثل وزير الدولة للإنتاج الحربي.

