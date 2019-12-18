أخبار مصر | شروط الترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجالس البيطريين

ــــــ مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين._ ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة علي مستوي الجمهورية ممن مضي علي عضويتهم 15 عاما._ ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة علي مستوي الجمهورية ممن مضي علي عضويتهم أقل من 15 عاما._ مقعد لعضوية منطقة القاهرة والجيزة ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة الجيزة._ مقعد لعضوية منطقة وسط الدلتا ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة القليوبية._ مقعد لعضوية منطقة غرب الدلتا ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة البحيرة._ مقعد لعضوية منطقة شرق الدلتا ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة الشرقية._ مقعد لعضوية شمال الوجه القبلي ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة بني سويف._ مقعد لعضوية منطقة جنوب الوجه القبلي ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لايكون من محافظة أسيوط._ مجالس النقابات الفرعية لجميع المحافظات، عدا نقابة قنا والقاهرة والجيزة وذلك علي النحو التالي:1_ رئيس النقابة الفرعية علي أن يكون مضي علي قيده 15 عاما.2_ عضوين مضي علي قيدهم 15 عاما.3_ عضوين مضي علي قيدهم اقل من 15 عاما.

وعلي من يريد الترشح التوجه لمقر النقابة العامة لتقديم طلب الترشح باليد.

وفيما يلي المستندات المطلوبة من الأطباء الراغبين في الترشح علي منصب رئيس النقابة الفرعية، وأعضاء مجلس النقابات الفرعية لإنتخابات التجديد النصفي:

1_ اسم المرشح رباعي واسم الشهرة 'إن وُجد'.

2_ رقم العضوية بالجدول العام.

3_ المستوي النقابي الذي يود الترشح له (رئيس النقابة الفرعية، عضو فوق 15 عاما، عضو أقل من 15 عاما).

4_ عنوان المرسلة الخاص بالمرشح بالتفصيل.

5_ أرقام التليفونات الخاصة بالمرشح.

6_ صورة بطاقة الرقم القومي.

7_ صورة كارنية النقابة ساري (علي أن يكون مسددا الإشتراكات السنوية لعام 2019).

8_ أصل شهادة من النقابة الفرعية تفيد بإن المرشح مقيد بسجلات النقابة الفرعية.

9_ أصل شهادة من جهة العمل الذي يعمل به العضو المرشح سواء من جهة حكومية أو قطاع خاص علي أن تكون ممهورة بختم الجهة.

10_ الطبيب المرشح الغير عامل يقدم إقرار بإنه لايعمل بجهات حكومية أو خاصة.

11_ عدد 2 صوره فوتوغرافية للمرشح.