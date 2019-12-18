أخبار مصر | تسليم 18 شخصا عقود عمل بالخليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسليم 18 شخصا عقود عمل بالخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة، 18 عاملا، عقود عملهم لدى شركة المرطبات التجارية بدولة خليجية، براتب بعملة دولة العمل، توازي 5 آلاف جنيه مصري تقريبا، شاملة السكن، والانتقالات من السكن إلي مقر العمل والعودة ، والتأمين الطبي طبقا لقانون بلد العمل، وعمولة مبيعات في حالة التوزيع، مع تذكرة الطيران.

ووجه الوزير رسالة للشباب المصري المسافر، بأنهم رسل للعمالة المصرية، لذا، عليهم التحلي بالأمانة والإخلاص في العمل، وأن يكونوا على قدر المسئولية، ويتسموا بالكفاءة، حتى تكون العمالة المصرية هي الأفضل في أي دولة عربية بمستوي أدائها وعملها، فضلا عن أهمية التواصل المباشر مع المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج عمومًا، مشيرًا إلى أنهم متواجدون بالخارج لخدمة العمالة المصرية ، والمحافظة علي حقوقهم.

وحذر سعفان من الشركات الوهمية، التي ينساق خلها البعض بغير وعي ولا رويَّة، جريًا وراء عقود عمل بشكل غير رسمي، مشيرًا إلى ضرورة توعية الشباب كي لا يقع فريسة سهلة في شباك من يبيعون الوهم، وذلك بضرورة التأكد من أي عقد عمل بالذهاب لوزارة القوى العاملة، لمعرفة ما إذا كان عقدًا حقيقًا أم مزيفًا.

Advertisements

واختتمَ الوزيرُ قائًلا: "نريدُ مزيدًا من الطلبِ على العمالةِ المصرية، الأمر الذي لن يَتَأتَّى إلا بِكُم، بِحُسْنِ أخْلاقِكُم، وطِيبِ أعْمَالِكُم، وزيادةِ إنتَاجِكُم، ونحنُ معكم نساعدكم ونساندكم دائمًا، أتمنى لكم المزيد من التوفيق".

يأتي ذلك، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وقد قامت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة ببيان وشرح تفصيلي وتوضيحي للعمال، تتضمنُ بيانًا بحقوق العمال داخل دولة العمل، وتعريفهم بأهم الالتزامات التي تقعُ على عاتقهم، وذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة، وتأدية جميع الأعمال بطريقة سليمة تتفق وصحيح القانون.