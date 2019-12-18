أخبار مصر | وزير القوى العاملة: تسليم 80 بطانية للعمال بالوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: تسليم 80 بطانية للعمال بالوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تسليم 80 بطانية للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد، من خلال مديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك لمواجهة ظروف الجو البارد، فضلا عن شمول هذه الفئة بالمساعدات العينية للمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وخاصة أن نسبة كبيرة منهم من خارج المحافظة .

وقال الوزير: إن ذلك يأتي إطار اهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة، في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الفئة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرا لما تمثله هـذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومي,

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة أولت اهتماما بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلائم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.

وفي نفس السياق أضاف أحمد طليب مدير عام مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أن المديرية سوف تستمر في تقدم كل الدعم والمساعدات المالية من خلال اللائحة المالية الجديدة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي .