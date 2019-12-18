أخبار مصر | ننشر أسعار التصالح فى مخالفات البناء بحي العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسعار التصالح فى مخالفات البناء بحي العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق حى العجوزة للأغراض التجارية والإدارية والسكنية وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق (المهندسين- العجوزة- الحوتية – الصحفيين – الموظفين- ميت عقبة أ – ميت عقبة ب – ارض اللواء) وتراوحت ما بين 512 كحد ادني إلى 2000 جنيه كحد أقصى للمتر التجاري وما بين 160 جنيه كحد أدنى إلى 800 جنيه كحد أقصى للمتر الإداري وما بين 128 جنيه إلى 640 جنية للمتر السكني وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م".

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كما شمل قرار محافظ الجيزة تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حى العجوزة والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، وهى شارع جامعة الدول العربية بكامل الشارع وشارع 26 يوليو من كورنيش النيل ماراً بميدان سفنكس حتى تقاطعه مع شارع وادى النيل وشارع 26 يوليو من شارع وادى النيل حتى شارع عبد القادر الجدى وشارع 26 يوليو من شارع عبد القادر الجدى وحتى شارع السكه الحديد.

وشارع السودان الجزء الواقع من جامعة الدول حتى شارع 26 يوليو وشارع السودان من شارع 26 يوليو حتى مبنى جراج إمبابة وشارع وادى النيل من شارع وادى النيل من تقاطعه مع شارع 26 يوليو حتى شارع الرشيد وشارع كورنيش النيل من شارع نوال حتى شارع 26 يوليو وشارع كورنيش النيل من شارع 26 يوليو حتى ميدان الكيت كات.

حيث تراوح قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري ما بين 800 جنيه إلى 2000 جنيه وما بين 300 جنيه إلى 1400 جنيه للغرض الإداري وما بين 250 جنيه إلى 1200 جنيه في الأغراض السكنية .