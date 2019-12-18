مصر | النيابة تصرح بدفن جثة الشاب المنتحر في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصرح بدفن جثة الشاب المنتحر في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة في جنوب الحيزة، بدفن جثة الشاب "إ.ه" في عقده الثالث من العمر، إثر انتحاره داخل غرفته بالبدرشين، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الاولية، أن الشاب انتحر عبر مشنقة داخل غرفته، وبسؤال أسرته أكدت أنه كان يمر بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة، "ويوم الواقعة دخلنا عليه الغرفة ثم فوجئنا به معلقًا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة".

بداية الواقعة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "إ. ه"، شاب في العقد الثالث من عمره، وبه آثار خنق، فانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وسؤال أهليته، تبين إقدام المتوفى على الانتحار لمروره بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.