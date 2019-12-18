مصر | تجديد حبس حسن نافعة وماهينور المصري وحازم حسني

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس الناشطة الحقوقية والمحامية "ماهينور المصري" وأستاذي العلوم السياسية الدكتور "حسن نافعة" والدكتور "حازم حسني"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتشمل القضية عدة اتهامات منها: مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.