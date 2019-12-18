مصر | تفريغ الكاميرات في حرق محاسب سيارة صهره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفريغ الكاميرات في حرق محاسب سيارة صهره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت النيابة العامة التحقيق مع محاسب قاما بأشعال النيران فى سيارة شقيق طليقته بسبب رفعها دعوى خلع ضده فى منطقة المقطم.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة وارسال تقرير مفصل بها، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من شرطة النجدة بوجود سيارة مشتعلة أمام القطعة رقم 7187 بشارع 17 دائرة القسم بالانتقال والفحص تبين احتراق السيارة ملك ج ا، 60 سنة، محامي وبها تلفيات عبارة عن احتراق الجزء الامامي بالكابوت والموتور والاكصدام الخلفي.

وأضافت التحقيقات أنه بسؤال مالك السيارة محامى اتهم طليق شقيقته ا م، 59 سنة، محاسب وذلك لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

Advertisements

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكابها باستخدام سيارة " مستأجرة ".

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله السيارة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بعد إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم.

بمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظرًا لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما بسبب قيام المجنى عليه برفع دعوة خلع لشقيقته ضده فخطط لارتكاب الواقعة انتقاما منه، وفى سبيل ذلك توجه إلى المنطقة سكن المجنى عليه وتحصل على كمية من سائل البنزين من السيارة قيادته وقام باضرام النيران بالسيارة ملك المجنى عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.