مصر | بـ"كيلو وربع هيروين".. سقوط تاجري مخدرات بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو وربع هيروين".. سقوط تاجري مخدرات بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على عاطلين، عثر بحوزتهما كيلو وربع الكيلو هيروين، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت أكدت معلومات وتحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام عاطلان " لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم، بالإتجار بالمواد المخدرة متخذان من مسكن أحدهما مقرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة، أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما 1،250 كجم من مخدر الهيروين، سلاح أبيض "مطواة"، ميزان حساس، مبلغ مالي، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة للإتجار والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.