مصر | النيابة تخاطب السجون بشأن هارب من إعدام في الخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تخاطب السجون بشأن هارب من إعدام في الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، مصلحة السجون لتسليم متهم هارب من حكم بالإعدام وتم ضبطه مختبئا داخلة منزله فى منطقة الخليفة.

البداية تعود عندما ورد معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادها أن "أنور.س.ا" 34 سنة عامل رخام، والسابق اتهامه في القضية رقم 6634 لسنة 2013م الأميرية " سلاح بدون ترخيص " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2805 لسنة 2013م الخليفة " قتل، استعراض قوة " والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 952018م يتردد على منطقة سكنه بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.