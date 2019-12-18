مصر | عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر مسؤول، صحة ما تداولته عدد من المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح، المودعة بسجن القناطر "نساء"، ونقلها إلى مستشفى السجن.

وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عدم صحة نقل النزيلة إلى مستشفى السجن، وأن الخبر عارِ تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلًا.

كانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت أمس أخبارا غير صحيحة بشأن تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح المودعة بالسجن.