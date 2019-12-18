مصر | "كيلو وربع هيروين".. التحقيق مع عاطلين لاتجارهما في المخدرات بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيلو وربع هيروين".. التحقيق مع عاطلين لاتجارهما في المخدرات بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بإمبابة، وحيازتهما لكيلو وربع هيروين، فيما طلبت التحريات

وكشفت التحقيقات، أن العاطلين كان بحوزتهما كيلو وربع هيروين، ويستعدان لترويجها على عملائهما بالمنطقة، فيما ضبط بحوزتهما ميزان حساس ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وسلاح أبيض للدفاع عن أنفسهم، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها لكتابة تقرير واف.

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كانت نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، من القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو وربع من مخدر الهيروين بإمبابة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية من المخدر على عملائهما.

وعلى الفور تم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام والقبض عليهما، واعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، وباشرت النيابة التحقيق