مصر | النيابة تستعلم عن حالة سيدة طعنها زوجها بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعلم عن حالة سيدة طعنها زوجها بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة حوادث حلوان الكلية، الاستعلام عن حالة ربة منزل أصابها زوجها بعدة طعنات متفرقة بالجسد بسبب خلافات بينهم على مصروف البيت، وارسال تقرير وافى عن حالتها الصحية تمهيدا للاستماع الى اقوالها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم عامل ويبلغ من العمر 36 سنة وأنه كان يوجد خلافات دائمة بينه وبين زوجته على مصروف البيت ويوم الواقعة طلبت منه مبلغ مالى لشراء متطلبات المنزل فحصلت بينهم مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة أسرع من خلالها المتهم الى المطبخ واخذ سكين وقاما بطعن زوجته 4 طعنات متفرقة بالجسد، واسرع الجيران على صوت استغاثت المجنى عليها وصراختها وتم نقلها الى المستشفى العام.

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تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصرة، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال ربة منزل تدعى "ميرفت. أ" 30 سنة، ومقيمة بعرب سلام، مصابة بـ4 طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، وتم حجزها في غرفة العناية المركزة، لإجراء الجراحة اللازمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وزوجها بسبب خلافات على مصروف المنزل، وتطور الأمر إلى أن طعنها المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.