شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ القمص أنجيلوس سعد لإطلاق اسمه على متنزه بكندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة للقمص أنجيلوس سعد، راعي كنيسة العذراء والأنباء أثناسيوس، لتكريمه من جانب مجلس مدينة «ميسيساجا» الكندية، وإطلاق اسمه على متنزه«Fallingbrook» بالمدينة تقديرا لدوره على مدار 40 عاما في خدمة المجتمع.

وأعربت «مكرم» عن فخرها بما تقدمه الجاليات المصرية بالخارج من جهود لخدمة الإنسانية، وتفاني أبنائها في الاندماج في المجتمعات والثقافات المختلفة.

وثمنت الوزيرة مجهود القمص أنجيلوس سعد في دعم الجالية المصرية في كندا، ودوره في تأسيس أكبر مدرسة مصرية بكندا ومتحف تعليمي للحضارة المصرية، ومشاركته في فعاليات رفع العلم المصري على برلمان أونتاريو، وتخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالتراث المصري في كندا، بالإضافة إلى دوره الوطني في شراء شهادة بلادي الدولارية ودعم الاقتصاد المصري فور طرحها، وقيامه بتنظيم زيارات لابناء الجيلين الثاني والثالث بزيارات لمصر وربطهم بالهوية الوطنية.