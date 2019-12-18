شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: تنفيذ توسعات بالشبكة القومية لخدمة مشروعات الربط مع دول الجوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ خطة توسعية لتدعيم الشبكة القومية تؤهلها لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمى القائمة بين الأردن وليبيا، وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وقبرص، والسودان، وهيئة الربط الخليجي.

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وأشارت الوزارة إلى أنه يجرى العمل لتنفيذ مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل ٣ آلاف ميجاوات، ويجرى حاليا إجراء دراسات شاملة لمسار خط الربط الجديد بعد تعديله، كما يتم إجراء دراسات لزيادة قدرات خط الربط مع المملكة الأردنية إلى ٢٠٠٠ ميجاوات.

وقالت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات المحولات والخطوط بنسبة 98% لرفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء والتشغيل الأمثل لشبكات الجهد الفائق والعالي وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات منها: الاستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعاده توزيع الأحمال عليها كما هو موضح بجدول المؤشرات الفنية، والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها، كما تم تحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية في الشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والانتقائية والحساسية، وتركيب وحدات قدرة غير فعالة (مكثفات) على الجهد المتوسط بسعة إجمالية بلغت 5985،18 ميجافار داخل محطات محولات الجهد العالى.

وأضافت «مشالى» أنه يجرى إنشاء وتحديث مراكز التحكم في الشبكة ومنها إنشاء مركز تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجرى حالياً تنفيذ إنشاء وتحديث 4 مراكز تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية وهى تحكمات القاهرة والقناة والإسكندرية والدلتا، كما يجرى أيضاً إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط والذي يخدم عدد 106 محطة محولات بمنطقة مصر الوسطى، كما تم الإنتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي والذي يخدم عدد 109 محطة محولات بمنطقة مصر العليا.