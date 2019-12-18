شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال: تكريم السيسي تاج كل التكريمات قبله.. و«الوقت ماراحش هدر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المخرج خالد جلال، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، مساء الثلاثاء.

يذكر أن المخرج خالد جلال، يشغل منصب رئيس قطاع الإنتاج الفني بوزارة الثقافة، وأخرج مسرحية المحاكمة التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019.

وقال «جلال» لـ«المصري اليوم»، عقب تكريمه إن «مسرحية المحاكمة هي نتاج ورشة عمل فنية جمعت شباب من 16 دولة مع 31 شابًا من مصر، واستمرت ١٤ يومًا»، مشيرًا إلى أن «الرسائل التي توجهها المسرحية هي رسائل إنسانية تخص العالم كله، ولا تخص مجتمعا بعينه».

وأكد «صانع النجوم» أن تمكين الشباب ثقافيًا «هو الملف الذي أعمل عليه طوال عمري»، وعن تكريم الرئيس له في ختام منتدى شباب العالم أكد أنه يعتبره «تاج كل التكريمات قبله»، قائلاً: «الوقت ماراحش هدر».

وإلى نص الحوار:

* كيف بدأت فكرة تقديم مسرحيات ذات طابع عالمي تجمع عددا من الفنانين من مختلف الجنسيات على أرض مصر؟

- كانت مسرحية «الزائر» هي الأولى من نوعها في مصر التي تم عرضها في المنتدى العام الماضي، وكان يشارك فيها 10 دول فقط، أما مسرحية «المحاكمة» هذا العام فيشارك فيها 16 دولة.

وما حدث العام الماضي مع مسرحية الزائر، وهذا العام مع مسرحية المحاكمة، يعد أفضل طريقة للتعاون مع شباب العالم على أرض مصر، لأن هذا العام كان يوجد شباب من 16 دولة مع 31 شابا من مصر في ورشة عمل فنية استمرت ١٤ يومًا، واستطعنا أن نخرج منها بمسرحية المحاكمة التي تم تقديمها أمام رئيس الجمهورية في افتتاح منتدى شباب العالم، في صورة تعكس دلالة مهمة، وهي أن كل هذه الجنسيات انصهرت على أرض مصر التي تجمع الحضارات.

* كيف ترى دلالة افتتاح منتدى شباب العالم بعرض مسرحي ؟

- افتتاح منتدى الشباب بعرض مسرحي هو أكبر تكريم للفن، والرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم جيدًا ضرورة الفن، وأنه قادر على إلهام الشعوب ومحاربة التطرف.

* ما الرسائل التي حرصت على إيصالها من خلال هذا العمل المسرحي؟

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- أن تكون رسائل إنسانية تخص العالم كله ولا تخص مجتمعا بعينه، فكل القضايا التي نوقشت هي القضايا التي تمس الطفل وتتطرق إلى إنسانية الأطفال في هذا العالم، تتحدث عن تشغيل الأطفال، عن الإرهاب، عن الأطفال في الأماكن التي تعاني من اضطرابات وأوبئة وأمراض واضطرابات داخلية وعن التنمر وهذه القضايا كلها هي قضايا عالمية وليست محلية، ولذلك كان العرض مؤثرا جدا لدى الناس.

* كيف استطعت تحقيق الطابع العالمي للعمل ودمج مختلف الثقافات داخل المسرحية؟

- أعتقد أنه إذا لم يكن هناك 16 شاب من 16 دولة لم تكن المسرحية لتخرج بهذه الذائقة العالمية التي أشاد بها كل الجمهور.

لدرجة أن الناس كانوا يستوقفونني في الشارع، خاصة من الضيوف الأجانب، ويشرحون لنا المسرحية وكأنهم يتقنون اللغة العربية، حيث بسطت بطريقة الكتابة الأمور وجعلت الترجمة واضحة لكل الناس.

* كيف ترى ملف تمكين الشباب ثقافيًا؟

- هو الملف الذي أعمل عليه طوال عمري، فمنذ عام 1997 وحتى الآن وكل عملي مع الشباب، سواء في مسرح الشباب أو مسرح الغد أو مركز الإبداع الفني ومعظم النجوم الذين ظهروا حديثا ويمثلون في الحياة الفنية في مصر وأصبحت الناس تعرفهم تخرجوا من مركز الإبداع الفني، ولذلك فقد أصبحت لدينا القدرة على التعامل مع الشباب وعلى تفهم طريقة العمل معهم.

وأعتقد أنه لا يوجد وقت قبل ذلك كان فيه تمكين للشباب واهتمام بهم مثل هذا الوقت، وبكل هذا القدر الذي ليس مجرد صورة دعائية، لكنه اهتمام حقيقي وفي العمق وسماع حقيقي لصوتهم داخل مؤسسات الدولة والرئاسة.

* من خلال تجربتك الطويلة، ما الذي يميز العمل مع الشباب؟

- تكفي الطاقة الإيجابية وحجم الإبداع الذي يخرج منهم، أنا أعتقد أنه من يعمل مع هذا الجيل، ومع هذه السن تحدث له حالة من حالات التطور السريع جدًا.

وكان واضحاً في كلمة الرئيس أثناء الجلسة الختامية للمنتدى مدى اهتمامه بهم، حيث قال إنه لن تتقدم هذه الأمة بدون شبابها، حتى الشاب المصري الذي تحدث خلال الجلسة قال إذا أردتم أن تحلوا مشكلات الإرهاب فعليكم أن تفكروا مع الشباب لأن لديهم الحلول ولديهم الأفكار التي يمكنها أن تغير كل شيء.

* ماذا يمثل لك تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

- أعتبره تاج كل التكريمات قبله، وأعتبره تكريما عن مجمل أعمالي، فقد حصلت قبل ذلك على جائزة الدولة للإبداع، وحصلت على جائزة الدولة للتفوق في الفنون، لكن هذا التكريم يعتبر هو الأكبر على الإطلاق، والآن أشعر أن «الوقت ماراحش هدر»، ولا توجد سعادة ولا لحظة فخر أكبر من اللحظة التي صافحت فيها الرئيس.