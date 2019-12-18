شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: تسليم 80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرد بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تسليم 80 بطانية للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد، من خلال مديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك لمواجهة ظروف الجو البارد، فضلا عن شمول هذه الفئة بالمساعدات العينية للمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وخاصة أن نسبة كبيرة منهم من خارج المحافظة .

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وقال الوزير: إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة، في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الفئة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرا لما تمثله هذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومي.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة أولت اهتماما بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلائم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.

وفي نفس السياق أضاف أحمد طليب مدير عام مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أن المديرية سوف تستمر في تقدم كل الدعم والمساعدات المالية من خلال اللائحة المالية الجديدة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي .