شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة جديدة لتجميل الدقى ورفع السيارات المتهالكة من الشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن حى الدقى مبادرة لتجميل شوارع الحى، ورفع السيارات المتهالكة، التى من الممكن أن تستغل فى الأعمال الإجرامية بالإضافة إلى تشويه المظهر العام.

وقاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، حملة استمرت عدة أيام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والهيئة العامة للنظافة، لرفع السيارات المتروكة بالشوارع، والمتهالكة، وكذلك المخلفات وتهذيب الأشجار رفع مخلفات التقليم.

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وتنوعت الحملات صباحا ومساء لرفع السيارات على مدار اليوم، بحضور وإشراف رئيس الحى واللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وشفيق جلال مدير هيئه نظافة وتجميل الجيزة، وتحت إشراف اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينه الجيزة والمشرف على الأحياء.