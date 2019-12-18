شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تنظم الحفل السنوى لتكريم مشروع "سفراء الأزهر" والان مع تفاصيل الخبر
كما تم تكريم المنسقين لمشروع سفراء الأزهر بعدد (32) كلية، وتكريم لعدد (8) كليات، (كلية البنات الإسلامية بطيبة - كلية الدراسات الإسلامية بنات بني سويف - كلية التجارة بنات القاهرة - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - كلية الدراسات الإسلامية بنات المنصورة -كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات دمنهور - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ).
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