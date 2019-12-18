شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء المغربية: العاصمة الإدارية بالقاهرة تخفف الضغط البشرى والعمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت فى الفيديو، إن الآلاف من العمال والمهندسين والفنيين، من شركات "متعددة الجنسيات" يواصلون العمل على قدم وساق بورش إحداث العاصمة الإدارية الجديدة بضواحي القاهرة، التي ينتظر أن تنتقل إليها رسميا مؤسسات الدولة بداية من يونيو المقبل.

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وأشادت الوكالة المغربية بالعاصمة الإدارية، ليست عاصمة سياسية جديدة لمصر عوضًا عن القاهرة، ولكنها مدينة من جيل "المدن الذكية" تمتد على مساحة 700 كيلو متر مربع ما يعادل 7 مرات مساحة باريس و4 مرات مساحة واشنطن ، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالي بها أزيد من 300 مليار دولار.