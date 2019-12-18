شكرا لقرائتكم خبر عن ​الأوقاف: 58 مشاركا من الدقهلية يتنافسون بمسابقة ​القرآن الكريم للمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أ ​علنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبارات المقررة فى مسابقة المولد النبوى الشريف، ومواعيد انعقادها.

وتشترط الأوقاف، فيمن تقدموا للمديريات الإقليمية للمسابقة فى كتابى الشمائل المحمدية للإمام الترمذى، والفهم المقاصدى للسنة النبوية، بالإضافة إلى تفسير جزء (عم) بما يشمل معانى المفردات والمقاصد العامة للسورة وأسباب النزول، يكون الاختبار (شفويًا) بمقر المديريات الإقليمية يوم الأربعاء الموافق 25 / 12 / 2019م، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم تصعيد الناجحين بدرجة 60 % – فور انتهاء النتيجة - للاختبار المركزى بالديوان العام.

كما تشترط الأوقاف، فيمن الذين تقدموا عبر الموقع للمسابقة بنظام الاختبار التحريري في المائة سؤال بالإضافة إلى كتاب فقه السيرة (طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)، وعددهم ( 1163) متسابقًا، يكون الاختبار ( تحريريًا) ، بالمقرات ( على النحو المبين أسفل الإعلان )، يوم الإثنين الموافق 30 / 12/ 2019م، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا ، وتلتزم كل مديرية بتسليم كراسات الإجابة للتصحيح بمعرفة المكتب الفني للمسابقات بقطاع المديريات، ومن يحصل على (60 % ) يؤهل للاختبار الشفوى بالديوان العام، على النحو التالى:

ومن لهم حق دخول الاختبار الموضح بالبند ( أولًا ) في تمام الساعة العاشرة صباًحا من يوم الأربعاء الموافق 25 / 12 / 2019م ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا (كل في مديريته) ، وهم :

محمود أحمد محمد عبد الرحمن أبو العز الدقهلية

طلعت محمود محمود عبد الدايم الدقهلية

محمود علي علي أحمد الدقهلية

مروة ناصر رأفت حسين العوضي الدقهلية

فريد شوقي علي رمضان الدقهلية

عبد الرحمن أحمد عبد السلام سلامة الدقهلية

نورة محمد بدير أبو العينين الدقهلية

محمد أحمد السيد أحمد علي الجد الدقهلية

من لهم حق دخول الاختبار الموضح بالبند ( ثانيًا ) في تمام الساعة العاشرة صباًحا من يوم الاثنين الموافق 30 / 12 / 2019م ، وذلك على النحو التالي :

المقر الثاني عشر : مسجد الشيخ حسانين بمدينة المنصورة

الشربيني عبد الله محمود الشربيني الدقهلية

إبراهيم محمود فوزي السيد الدقهلية

السيد أبو الفتوح علي علي مقلد الدقهلية

السيد سمير السيد محمد المهدي الدقهلية

السيد محمود محمد عوض الدقهلية

إبراهيم محمد إبراهيم المنسى الدقهلية

أحمد أحمد محمود عبد الرحمن حليمة الدقهلية

أحمد فوقى إبراهيم البسيوني بشار الدقهلية

أحمد عبد الله مرزوق نافع الدقهلية

أشرف محمود عطية أحمد الدقهلية

أيمن محمد أحمد محمد الدقهلية

بليغ المتولي أحمد محمد الدقهلية

سالم عبد الرازق المتولى أحمد سالم الدقهلية

سامح السعيد شلبي شلبي بطين الدقهلية

سعد زغلول صالح إبراهيم الدقهلية

طلعت محمود محمود عبد الدايم الدقهلية

عاطف محمد مهدى السيد مصطفى الدقهلية

عبد الرحمن أحمد عبد السلام سلامة الدقهلية

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عبد الفتاح منصور الوصيف محمد الدقهلية

عبد الله عبد الرحمن أحمد رمضان الدقهلية

عبد الله عبد السلام عبد الله إبراهيم الدقهلية

عبد الله عبد الرحيم عبد الله عبد الرحمن الدقهلية

عبد الله محمد مصطفى محمد اسماعيل الدقهلية

عبد الوهاب عادل عبد الوهاب الدقهلية

على محمدإبراهيم إبراهيم الدقهلية

محمد أحمد السيد الجد الدقهلية

محمد جمعه السبد السعبد الدقهلية

محمد خليل محمد مروان الدقهلية

محمد رضا أحمد أحمد طه الدقهلية

محمد طلعت شبل محمد الدقهلية

محمد طه عبد المقصود أحمد الدقهلية

محمد عبد الحليم محمد علي فويلة . الدقهلية

محمد عبد الرازق عبد الخالق قنديل الدقهلية

محمد عبد الناصر علي سليمان الدقهلية

محمد محمود أحمد محمود الدقهلية

محمود محمد عطوه أبو العنين الدقهلية

محمود محمد مسلم السيد الدقهلية

محمود محمد مصطفى على الدقهلية

مصطفى السيد على المرسى الدقهلية

مصطفى عبد الرازق السيد عبد الرازق الدقهلية

مصطفى فتحى مصطفى زغلول الدقهلية

مصطفى محمد جمعه مصطفى الدقهلية

ممدوح علي إبراهيم إبراهيم الدقهلية

ناصر نجاح ماهر عبد اللطيف الدقهلية

نايف صديق مجاهد عبد الحليم الدقهلية

نور الدين محمد عبد الخالق حسين الدقهلية

هيثم سعد محمد ا لسيد الدقهلية

وليد محمد فرحات علي الدقهلية

وليد السيد عبد المعطى عبد الغنى الدقهلية

وليد محمد عبد العزيز أبوزيد الدقهلية