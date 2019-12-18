شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الفرنسية: نثق فى الأمن المصرى داخل المطارات ولم نلغ لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريديريك بوربان مدير المبيعات الإقليمى فى شركة الخطوط الجوية الفرنسية، أن الشركة وضعت استثمارات ضخمة للغاية فى القاهرة منها إقلاع هذا الطراز، وقال: "تعاقدت الشركة على شراء 34 طائرة من طراز إيرباص 350 وأول طائرة تم تسلمها أقلعت إلى تورونتو ثم القاهرة، بسبب تقدير الشركة لمصر والعلاقات الطيبة بين البلدين وزيادة الحركة بصورة كبيرة".

وأضاف أن الطائرة الجديدة توفر 25‎% من استهلاك الوقود كما توفر 25‎% من استهلاك الكربون، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات الصوت بنسبة 40٪، وتتمتع بكل الخدمات الحديثة للركاب مما يجعل الرحلة سهلة للغاية.

وأضاف "فريديريك"، تم تجهيز الطائرة الصديقة للبيئة بـ 324 مقعدًا، 34 مقعدًا فى مقصورة درجة رجال الأعمال، 24 مقعدًا فى الدرجة الاقتصادية Premium و266 مقعدًا فى الدرجة الاقتصادية السياحية، ومن خلال هذه التحديثات فى المقصورات ستتمكن الخطوط الجوية الفرنسية Air France من القيام برحلات من باريس إلى القاهرة 6 أيام فى الأسبوع ليتمكن الركاب بذلك من السفر مباشرة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار باريس شارل ديجول، مؤكدا: "نثق تماما فى الأمن المصرى داخل المطارات ولم نلغ أى رحلات من قبل لهذا السبب".