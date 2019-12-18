شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للغة العربية.. متى نكتب "صل” ومتى نكتبها "صلى"؟..الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الطريقة الصحيحة لكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وقالت دار الإفتاء: "القاعدة النحوية تقول غن الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة، لذلك فعند فعل الأمر منه (والمراد من الأمر هنا الدعاء) يجب حذف حرف العلة فنقول “اللهم صلِّ على سيدنا محمد”، وفيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينة (وهي التي ترسم ياء)، فنقول مثلا:"محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

Advertisements

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "فخلاصة الأمر تحذف الألف اللينة في الدعاء "اللهم صلِّ على سيدنا محمد" ولا نحذفها في غير ذلك "محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم".



