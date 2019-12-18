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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان فتاة المستقبل بالسويس والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن هذا المهرجان يأتى فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضى المدرسى، وذلك لاستهداف أكبر عدد ممكن من الفتيات، ورفع مستوى اللياقة البدنية عن طريق الأنشطة الرياضية، والمساهمة فى تمكين المرأة، وزيادة مشاركتها الفعالة وإدماجها فى المجتمع.
جانب من فعاليات مستقبل فتاة
مستقبل فتاة بالسويس
مستقبل فتاة
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