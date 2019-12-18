انطلاق فعاليات مهرجان فتاة المستقبل بالسويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات مهرجان فتاة المستقبل الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة لمراكز الشباب الرياضية"، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضى المدرسى، وذلك على ملاعب مركز شباب فيصل بمحافظة السويس، حيث يشارك فى المهرجان 300 فتاة من تلميذات مدارس محافظة السويس فى مسابقات الألعاب الترويحية علما بأنه قد تم تنفيذ المهرجان الأول بمحافظة المنوفية. جدير بالذكر أن هذا المهرجان يأتى فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضى المدرسى، وذلك لاستهداف أكبر عدد ممكن من الفتيات، ورفع مستوى اللياقة البدنية عن طريق الأنشطة الرياضية، والمساهمة فى تمكين المرأة، وزيادة مشاركتها الفعالة وإدماجها فى المجتمع.

جانب من فعاليات مستقبل فتاة



مستقبل فتاة بالسويس



مستقبل فتاة

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