شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
قالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولى إن إدارة المطار تستعد غدا الخميس، لاستقبال أول رحلة والتى تصل الساعة 2 عصرا من مدينة برمنجهام، وأشارت المصادر إلى أن فريق العلاقات العامة بالمصرية للمطارات ينهى كافة التجهيزات لاستقبال الطائرة فى احتفالية يحضرها عدد من المسؤولين بالطيران المدنى ومنظمى الرحلات البريطانية .
يذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى حصل على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة، والذى يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة ويأتى هذا وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية .
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.