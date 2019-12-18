شكرا لقرائتكم خبر عن براتب 5 آلاف جنيه.. «سعفان» يسلم 18 عقدًا للعمل بشركة مرطبات بدولة خليجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة، 18 عاملا، عقود عملهم «لدى شركة المرطبات التجارية بدولة خليجية، براتب بعملة دولة العمل، توازي 5 آلاف جنيه مصري تقريبا، شاملة السكن، والانتقالات من السكن إلى مقر العمل والعودة، والتأمين الطبي طبقا لقانون بلد العمل، وعمولة مبيعات في حالة التوزيع، مع تذكرة الطيران.

ووجه الوزير رسالة للشباب المصري المسافر، بأنهم رسل للعمالة المصرية، لذا عليهم التحلي بالأمانة والإخلاص في العمل، وأن يكونوا على قدر المسؤولية، ويتسموا بالكفاءة، حتى تكون العمالة المصرية هي الأفضل في أي دولة عربية بمستوى أدائها وعملها، فضلا عن أهمية التواصل المباشر مع المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج عمومًا، مشيرًا إلى أنهم متواجدون بالخارج لخدمة العمالة المصرية، والمحافظة على حقوقهم.

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وحذر «سعفان» من الشركات الوهمية، التي ينساق إليها البعض بغير وعي ولا رؤَّية، جريًا وراء عقود عمل بشكل غير رسمي، مشيرًا إلى ضرورة توعية الشباب كي لا يقع فريسة سهلة في شباك من يبيعون الوهم، وذلك بضرورة التأكد من أي عقد عمل بالذهاب لوزارة القوى العاملة، لمعرفة ما إذا كان عقدًا حقيقًا أم مزيفًا.

واختتمَ الوزيرُ قائًلا: «نريدُ مزيدًا من الطلبِ على العمالةِ المصرية، الأمر الذي لن يَتَأتَّى إلا بِكُم، بِحُسْنِ أخْلاقِكُم، وطِيبِ أعْمَالِكُم، وزيادةِ إنتَاجِكُم، ونحنُ معكم نساعدكم ونساندكم دائمًا، أتمنى لكم المزيد من التوفيق».

يأتي ذلك، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

هذا وقد قامت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة ببيان وشرح تفصيلي وتوضيحي للعمال، تتضمنُ بيانًا بحقوق العمال داخل دولة العمل، وتعريفهم بأهم الالتزامات التي تقعُ على عاتقهم، وذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة، وتأدية جميع الأعمال بطريقة سليمة تتفق وصحيح القانون.