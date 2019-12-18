شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة وشبكات مياه الحامول بتكلفة 450 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد، صباح الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، مشروع محطة وشبكات مياه الحامول، والتي من المقرر الإنتهاء منها أول فبراير 2020، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي، والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مضيفًا بأنه سيتم الإنتهاء من مشروعات صرف صحي معالجة منشأة سلطان ودبركي في يناير المقبل.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن المحطة والتي تتكون من (المأخذ - بيارة المياه العكرة – مبنى طلمبات العكرة والمرشحة – بئر التوزيع – عدد(2) مروق – مبنى المرشحات – عدد (2) خزان أرضى – مبنى الكيماويات – مبنى اسطوانات وحقن الكلور – خزانات الشبة السائلة – مبنى الشبة – مبنى طلمبات الروبة – حوض التركيز – أحواض التجفيف – مبنى المحولات – مبنى المولدات – مبنى المخزن والورشة – المبنى الادارى – المسجد – السور).

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وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن المحطة تعمل بطاقة 600 ل/ث «مرحلة أولى» على مساحة 7 فدان بإجمالي طول الشبكة 100كم .ط، وبتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه، وقد تم نهو تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 85% والكهروميكانيكية بنسبة 60%.

وتفقد المحافظ مبنى المياه المرشحة والطلمبات ومبنى المرشحات وصالة المواسير ومقر الديزل واسطوانات الكلور وصالة التشغيل، مشيرًا إلى أن المحطة تخدم مدينة منوف وسرس الليان وجميع قري مركز منوف، ويستفيد منها 380 ألف نسمة، ومؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وصرحت رئيس شركة الكهرباء بأنه سيتم نقل 4 أبراج ضغط هوائي من داخل المحطة ليبعد عن أسوار المحطة بمساحة 5م وذلك بالتنسيق مع الأهالي.

جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فرع المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة الكهرباء فرع المنوفية، والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب وممثلى الشركة المنفذة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية.

محافـظ المنوفية يتفقد مشروع محطة وشبكات مياه الحامول

محافـظ المنوفية يتفقد مشروع محطة وشبكات مياه الحامول

محافـظ المنوفية يتفقد مشروع محطة وشبكات مياه الحامول

محافـظ المنوفية يتفقد مشروع محطة وشبكات مياه الحامول