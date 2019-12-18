شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق النسخة الثانية من مسابقة «بالعربي»(شروط ومواعيد التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن مشاركة الجامعة في النسخة الثانية من مبادرة «بالعربي»، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للارتقاء باللغة العربية، وذلك انطلاقًا من رؤية جامعة القاهرة التنويرية، وإيمانًا بدورها الوطني، والدعوة للتمسك باستخدام اللغة العربية الصحيحة، حفاظًا على الهوية الثقافية.

وقال الخشت، إن من أهم محاور المشاركة في المبادرة، الإعلان عن مسابقة «بالعربي» في نسختها، وتشمل المسابقة ثلاث جوائز، جائزة لأفضل كتاب يبرز جماليات اللغة العربية وسلاستها، وجائزة لأفضل كتاب يرصد الأخطاء الشائعة في اللغة العربية، وجائزة لأفضل كتاب في طرق تدريس اللغة العربية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن هناك مسارين للجائزة، يخصص لكل مسار منهما ثلاث جوائز، موضحًا أن المسار الأول للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أو من العاملين بها، أو من خريجيها، والمسار الثاني للمتقدمين من طلاب جامعة القاهرة؛ سواء في مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا.

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وأوضح أن شروط المسابقة تتمثل في أن يكون العمل المقدم أصيلا، ولم يسبق له الحصول على أية جائزة، وأن لا يجوز التقدم في أكثر من فرع من الفروع الثلاث للجائزة، ويحصل كل فائز- في كل جائزة من الجوائز الثلاث لكلا المسارين- على مبلغ عشرة آلاف جنيه، ودرع الجامعة، لافتًا إلى أن تحكيم الأعمال المقدمة سيكون من خلال لجنة من الأساتذة المتخصصين، في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها اللجنة.

وللراغبين في التقدم للمبادرة أن يسلموا 3 نسخ ورقية من الكتاب، وكذلك نسخة إلكترونية، مشفوعة بسيرة ذاتية للمتقدم، وملء استمارة المشاركة في المسابقة، محددًا بها مساره والفرع الذي يرغب بتحكيم الكتاب ضمنه، وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر فبراير المقبل. علمًا بأنه لن يتم إعادة الأعمال المقدمة إلى أصحابها، سواء فازوا بالجائزة أم لا.

وعلى صعيد متصل، تنظم كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، حفل تخرج المشتركين في برنامج «تدريب المعلم الأجنبي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها»، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019، الساعة 10 صباحًا بقاعة الدكتور على مدكور بالمبنى الرئيس للكلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا البرنامج تنفرد به جامعة القاهرة؛ حيث يهدف إلى تدريب المعلم الأجنبي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في ضوء مدخل الغمر اللغوي التربوي، لعدد 22 معلمًا ممثلين لـ 11 دولة، هم أذربيجان وأرمينيا وألبانيا وأوزبكستان وأوكرانيا وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وروسيا وطاجيكستان ومنغوليا، كما يهدف البرنامج إلى استخدام الاستراتيجيات الحديثة في تدريس مهارات اللغة العربية، وتصميم مناهجها التعليمية التعلمية لمختلف المستويات اللغوية، وكذلك تصميم الاختبارات اللغوية وفقًا للمعايير الدولية في تعليم اللغة العربية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان هريدي، عميدة كلية الدراسات العليا للتربية، إن هذا البرنامج يستمر لمدة شهر بواقع 6 ساعات تدريبية يوميًا، كما يتضمن البرنامج التدريبي بعدًا ثقافيًا سياحيًا تشرف عليه وزارة الخارجية المصرية.