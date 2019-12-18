شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع للوحدات السكنية المخالفة بـ«الشروق والسادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة لتنفيذ 11 قرار غلق وتشميع للوحدات السكنية المخالفة بمنطقة الإسكان الاقتصادي بالحي الأول والثاني، وسحب عدادات الكهرباء لعدم تمكين مالكي الوحدات من استمرار المخالفة، وكذا سحب قطعة أرض سكنية بالحي الثامن، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن المخالفات تتمثل في تغيير النشاط من سكنى إلى إداري بتلك الوحدات، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين لمزاولة أنشطة إدارية وتجارية بالمخالفة لشروط التخصيص، مشيراً إلى أنه لن يتم تسليم العدادات قبل إعادة الشيء إلى أصله، وفى حالة تكرار المخالفات سيتم سحب الوحدات.

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وأضاف رئيس الجهاز: يهيب جهاز المدينة بأصحاب الوحدات والأراضي السكنية عدم تغيير الأنشطة، مشددا على أنه لن يتم التهاون في أية مخالفات بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق، وذلك انطلاقاً من حرص الجهاز على المحافظة على الطابع العمراني المميز للمدينة .

وفي سياق متصل، أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة، مشيراً إلى أنه تم شن حملة لتنفيذ عدد 4 قرارات غلق وتشميع للبدرومات المخالفة للنشاط بالمنطقة السكنية الثالثة بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ الحملة بالتعاون بين شرطة التعمير والإدارات المعنية بجهاز المدينة، مشيراً إلى أنه تم إصدار تعليمات للإدارات المعنية بضرورة الاستمرار في المرور لرصد المخالفين، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على الإشغالات والتعديات بالمدينة.