شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريري» يتقدم بسؤال عاجل لرئيس الوزراء عن «إهدار 999 مليون جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس هيثم أبوالعز الحريري، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن «ما جاء في تقرير مراقب الحسابات بخصوص الشركة المصرية للملاحة البحرية، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة غير العادية، ما يمهد إلى تصفية الشركة الوطنية الوحيدة للملاحة المصرية، بسبب قرارات وإجراءات إدارية فاسدة تهدف إلى إهدار المال العام، وخسارة متعمدة للشركة الوطنية المصرية».

وقال النائب في سؤاله، الأربعاء، إنه «بلغ صافي خسائر العام 2018 مبلغ 115.5 مليون جنيه مصري إضافة إلى الخسائر المرحلة البالغة 883.65 مليون جنيه مصري وبذلك يبلغ رصيد الخسائر المجمعة حتى 31 ديسمبر 2018 مبلغ 999 مليون جنيه مصري ومن ثم تكون الخسائر المجمعة قد تجاوزت كامل حقوق الملكية (وذلك بدون الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة أو التي قد تترتب على التحفظات الواردة لأساس الرأي العكسي) فضلًا على تحقيق الشركة مجمل خسائر تشغيل بلغت 68.8 مليون جنيه مصري مع تجاوز الالتزامات المتداولة للشركة أصولها المتداولة بمبلغ 896.58 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى الارتباطات الرأسمالية الخاصة بعمرات السفن وفقآ لمتطلبات هيئات الإشراف والتي تبلغ 34.2 مليون جنيه مصري».

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وتابع: «الأمر الذي يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ووجود شك جوهري في مدي قدرتها على الاستمرارية وقد أعدت القوائم المالية باقتراض أن الشركة كيان مستمر في المستقبل القريب بناءًا على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 26 إبريل 2018 للنظر فيما تم من إجراءات تنفيذا لقرارات الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 لكتوبر 2017 والخاصة باستمرارية الشركة».

وأضاف «الحريرى»: «في ظل ما انتهى إليه تقرير إعادة هيكلة الشركة المعد بمعرفة شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية الذي انتهى إلى أن أفضل البدائل لاستمرار الشركة وإعادة هيكلتها هو بيع السفن المتقادمة بالشركة وشراء سفينتين مستعملتين بقرض بالدولار الأمريكي مع ضمان المساهمين لسداد الديون المتراكمة على الشركة لاستقرار أعمالها خلال فترة إعادة الهيكلة حيث أقرت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26 إبريل 2018 الموافقة على استمرارية الشركة في ضوء نص المادة (61) من النظام الأساسي للشركة على أن يتم إعادة مخاطبة السادة المساهمين بشأن ما تضمنته قرارات الجمعية العامة للشركة بجلستها غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017».

وقال إنه «وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2019 تمت الموافقة على تفعيل قرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركة بتاريخ 22 أكتوبر 2017 و26 إبريل 2018، ولم يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع تلك القرارات حيز التنفيذ الفعلي حتى تاريخ إعداد هذا التقرير11 إبريل 2019 ولم نواف بدراسة توضح إجراء تقييم لمدى ملاءمة فرض الاستمرارية للشركة وخططها المستقبلية لمواجهة الخسائر المجمعة في 31 ديسمبر 2018».