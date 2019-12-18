شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر ونصيف في مستشفي منوف العام لاستقبال محافظ المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل النائب أسامة شرشر ، نائب دائرة منوف – السادات ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في مستشفى منوف العام، في حضور كل من الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور عبد المنعم ناصف مدير مستشفى منوف العام، في إطار الجولات التفقدية ، وشرح شرشر احتياجات المستشفى من أجل تطويرها والعمل علي تخفيف المعاناة علي المرضي.

وقال مدير مستشفي منوف العام، إن الأطقم الطبية والتمريض والمعاونين، يبذلون قصاري جهدهم لخدمة المرضي، في ظل الإمكانيات المتاحة، لافتا إلي ضرورة تجهيز كافة الأقسام الطبية بأحدث الأجهزة ، نظرا لتزايد حالات تردد المرضي علي المستشفى التي تعتبر من أكبر المستشفيات في المحافظة، وتخدم كافة أبناء المراكز والمدن.

وقال الدكتور رمضان العطار، استشاري ومدير عناية الباطنة، إن هناك تعليمات بالتعامل مع المرضي ليس فقط من الناحية الطبية، بل والنفسية ، التي تساهم في التعجيل بالشفاء في بعض الحالات، مشيرا إلي أن هناك تعاون دائم بين الأطباء وإدارة المستشفى وأبناء المجتمع المدني في قبول التبرعات لخدمة المرضي، الذين يترددون علي العناية بصفة مستمرة.