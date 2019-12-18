شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل «فاو»: مصر تعاني من ضعف الإرشاد الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نصرالدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، إن المنظمة تقوم حالياً بتنفيذ مبادرة للزراعة الرقمية في عدد من البلدان الافريقية، ومنها مصر وذلك مع الاهتمام الذي أبدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالخدمات الارشادية الزراعية الرقمية.

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وأضاف الحاج- في كلمته على هامش مشاركته في ورشة العمل الختامية لمبادرة الإرشاد الزراعى الرقمى في مصر، التي نظمها (فاو)- أن المنظمة إستجابة لأهمية مشروع الزراعة الرقمية تقوم بتقديم تطبيق «المفيد» في الأغذية والزراعة وذلك للمساهمة في دعم الجهود الحالية للوزارة لتحسين الخدمات الارشادية المقدمة للمزارعين والمرأة الريفية في مصر.

وأوضح أن الخدمات الإرشادية الزراعية في مصر تفتقر لامكانية الوصول إلى جمهور المزارعين بسبب عدم كفاية أعداد المرشدين الزراعيين وافتقادهم لوسائل المواصلات واقتراب معظمهم من سن المعاش في الوقت الذي لا يتم فيه تعييين مرشدين جدد، بالإضافة إلى ذلك فإنه بالرغم من المشاركة الكثيفة للنساء في العمليات الزراعية إلا أنهن أقل عرضة للوصول إلى الخدمات الارشادية للأسباب السابقة، بالاضافة إلى عدم وجود مرشدات زراعيات على مستوى القرية.

وأشار الأمين إلى إن استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن ييسر تدفق المعلومات والخدمات الارشادية لجماهير المزارعين والمرأة الريفية، كما يمكن لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن تزيد من تأثير الخدمات الاستشارية الريفية الحالية والخدمات المالية إلى الحد الأقصى لهم، كما أنها تسهل الوصول إلى الأسواق والمعلومات وفرص إقامة المشروعات.