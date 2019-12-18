شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إماراتي: نعمل على تنوع استثماراتنا بمصر في ظل الإنجازات بقيادة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأربعاء، بوفد من شركة بترول «مبادلة» الإماراتية برئاسة الشيخ منصور آل حامد، الرئيس التنفيذي للتطوير بالشركة.

وبحث الاجتماع، زيادة استثمارات الشركة في مصر والتي تركز حاليا على شراكة مع شركة «إيني» الإيطالية باستثمارات في منطقة امتياز شروق البحرية، التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط وذلك من خلال دخول الشركة في قطاعات جديدة.

وًأشارت الوزيرة، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، مشيدة بقصص النجاح التي تحققها الشركات الاماراتية في مصر، مؤكدة حرصها على زيادة الاستثمارات الاماراتية والتي وصلت إلى 7.2 مليار دولار في ظل وجود 1165 شركة في مجالات مختلفة منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

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وأشاد الرئيس التنفيذى للتطوير بشركة مبادلة للبترول، بمناخ الاستثمار في مصر، والحوافز والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين، مؤكدا أن هناك توجيه مباشر من القيادة السياسية بالإمارات بالاستثمار في مصر والتعرف على الفرص المتاحة ليس فقط في قطاع البترول والغاز والاستكشافات ولكن في كافة المجالات خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والبناء والتشييد.

وأوضح أن شركة مبادلة هي شركة إماراتية تمتلكها حكومة أبوظبي،؜ وتعمل في العديد من القطاعات التي تضمن الاستثمارات المالية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعادن والتعدين والعقارات والبنية الاساسية والتكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، وبلغت قيمة اصولها نحو 299 مليار دولار، ولدي الشركة العديد من الشركات التابعة التي تتوزع في اكثر من 50 دولة.

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، وفد الشركة لزيارة مركز خدمات المستثمرين، والذى يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين، اضافة إلى خريطة مصر الاستثمارية، التي تضم 3000 فرصة استثمارية.

وأشاد أعضاء وفد شركة مبادرة الاماراتية، بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، وإجراءات التأسيس السريعة والميسرة، والتي تساهم في التسهيل على المستثمرين، مؤكدين أن «يعملون على تنوع استثماراتهم في مصر، في ظل الإنجازات الاقتصادية، التي تحققها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».