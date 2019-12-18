شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، الجلسة الأولى بالمنتدى الاقتصادي الثاني المصري الإيطالي تحت عنوان «الاستثمار في التجارة»، الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وقال «المصيلحي» إن رئيس الوزراء أكد ضرورة التعاون المصري الاقتصادي مع إيطاليا، مضيفا أن التحرك المصري الإيطالي في مجال التنمية الاقتصادية أصبح حقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية في الصوامع والمناطق اللوجيستية والجلود والصناعات الغذائية.

وأكد الوزير أن النجاحات التي من الممكن أن تتحقق في التنمية الاقتصادية بين البلدين واضحة، حيث إن نجاح العلاقات المصرية الإيطالية قوية ومستمرة وذلك أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مضيفا أن «نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي حدث في مصر أحد أسباب الإجابة على سؤال لماذا مصر وإيطاليا الآن؟».