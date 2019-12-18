شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء بالعجوزة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق حي «العجوزة» للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنية، وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء «أحمد راشد» محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .

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حيث أصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية لمناطق المهندسين، العجوزة، الحوتية، الصحفيين، الموظفين، ميت عقبة أ، ميت عقبة ب، أرض اللواء، وتراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنية كحد أقصى للمتر التجاري، وما بين 160 جنيها كحد أدنى إلى 800 جنيه كحد أقصى للمتر الإداري، وما بين 128 جنيها إلى 640 جنيها للمتر السكني، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر، والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الاقل من 16 م .

كما شمل القرار تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح، للتصالح في بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حي العجوزة، والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهي شارع جامعة الدول العربية وشارع 26 يوليو من كورنيش النيل، ماراً بميدان سفنكس حتى تقاطعه مع شارع وادي النيل، وشارع 26 يوليو من شارع وادى النيل حتى شارع عبدالقادر الجدي، وشارع 26 يوليو من شارع عبدالقادر الجدي وحتى شارع السكه الحديد، وشارع السودان الجزء الواقع من جامعة الدول حتى شارع 26 يوليو، وشارع السودان من شارع26 يوليو حتى مبنى جراج إمبابة، وشارع وادي النيل من شارع وادي النيل من تقاطعه مع شارع 26 يوليو حتى شارع الرشيد، وشارع كورنيش النيل من شارع نوال حتى شارع 26 يوليو، وشارع كورنيش النيل من شارع 26 يوليو حتى ميدان الكيت كات.

حيث تراوح قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجارى ما بين 800 جنية إلى 2000 جنية، وما بين 300 جنية إلى 1400 جنية للغرض الادارى وما بين 250 جنية إلى 1200 جنية في الاغراض السكنية .