شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: استخدام التكنولوجيا الرقمية لمواجهة ندرة الأراضي والمياه وتقلبات المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في ظل تحديات ندرة الأرض والمياه والظروف الجوية المتقلبة أصبحت هناك ضرورة ملحة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في الزراعة لأنها توفر كثيرا من الجهد والأموال وتساعد في زيادة الإنتاجية، كما أن مصر حاليا لديها شبكة اتصالات قوية تؤهلها للاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة بما يفيد المزارع الصغير خاصة وأن معظم المواطنين حاليا يستخدمون الهاتف المحمول والإنترنت.

وأضاف «أبوستيت»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، على هامش مشاركته في ورشة العمل الختامية لمبادرة الإرشاد الزراعى الرقمى في مصر، التي نظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن هناك مشروعا كبيرا لتطوير الري سوف يعلن عنه قريبا بالتعاون مع وزارة الري، والمشروع الجديد سوف يشارك فيه المزارعون من خلال روابط فيما بينهم تحت الإشراف الفني لوزارتي الزراعة والري، مشيرا إلى أن «ما تم إنجازه في السابق لم يحقق طموحاتنا، حيث لم يتجاوز 250 ألف فدان فقط على مستوى الجمهورية وهو رقم ضئيل جدا».

وأوضح الوزير أن مصر تتعاون مع الفاو في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030 من خلال تدقيق بيانات حوالي 88% من المزارعين في إطار منظومة كارت الفلاح التي سوف تسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه، مطالبا بضرورة البحث عن برامج للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في المناطق الريفية التي يتعذر فيها توفير شبكة الإنترنت.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الرقمية سوف تساعد في سد العجز الكبير للمرشدين الزراعيين، وأن السنوات الأخيرة شهدت انتشاراً واسعاً لأساليب «الزراعة الرقمية» في الكثير من دول العالم وفي مختلف القارات كالصين وأستراليا، غير أن التحديات التي تعترض طريق الثورة الزراعية الرقمية مازالت قائمة في المناطق الأقل نمواً، ولاسيّما المناطق النائية التي تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكة الاتصالات، وأن التكنولوجيا الرقمية أصبحت عوناً لمواجهة خطر المجاعة وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، في وقت تشير إحصاءات المنظمات الدولية المتخصصة إلى أن العالم سيواجه تحديات خطيرة في عالم الغذاء، من اتساع وتيرة النمو السكاني وتقلص المساحات القابلة للزراعة وإلى تراجع العاملين خصوصاً الشباب في هذا الوقت عن ممارسة مهنة الزراعة وما يمثله تغير المناخ من تحديات خطيرة لإمدادات الغذاء في المستقبل.

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وأوضح «أبوستيت» أن أهمية التكنولوجيا الرقمية تأتي لما ستحدثه من ثورة هائلة في عالم الزراعة والتسميد والحصاد فالأجهزة الزراعية التكنولوجية الحساسه بوسعها الآن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالزراعة ونقلها بسرعة، ويشمل ذلك تحديد نسبة الضوء ورطوبة الطقس والحرارة ومستويات الرطوبة في التربة، وهذه الأشياء جميعها متصلة بنظام ري يمكنه تحديد الاحتياجات المائية وتشغيل نظم الرى اتوماتيكيا، حتى يتمكن المزارعين من الحصول على المعلومات والإرشادات المتعلقة بمحاصيلهم وصحّة مواشيهم، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات سديدة حول كيفية استخدام مواردهم النباتية والحيوانية على الوجه الأمثل.

ولفت إلى أن «المنافع التي يمكن أن نجنيها من الثورة الزراعية الرقمية هو مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج فضلا عن المساهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل عن طريق تحسين أساليب اتخاذ القرارات اعتمادا على توافر البيانات الدقيقة»، موضحا أن الوزارة تعمل على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام النظم التكنولوجيه في القطاع الزراعي ورفع كفاءة إدارة الخدمات المقدمة من الوزارة للتيسير على المواطنين في الوصول إلى الخدمات التي تقدمها لدعم المنظومة الزراعية ونشر الوعي بين الفلاحين في مصر.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات للحائزين على مستوى الجمهوريه بما يسهم في ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار وتحديد السياسات الزراعية والسمادية والمساهمة في التنبوء باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسة تسعيرها، كما أنه جارى تنفيذ مشروع بناء خريطة رقمية لأراضى الدولة للاستفاده منها في تدقيق مناطق التوسع العمرانى وتحديد معدلات تأكل الرقعه الزراعية ومواجهة التعديات عليها وذلك من خلال مقارنات صور الأقمار الصناعية خلال فترات زمنية مختلفة.

وأوضح أن المعمل المركزى للمناخ الزراعى بالوزارة يوفر بيانات الأرصاد الجوية الزراعية اليومية لخدمة النشاطات الزراعية في المدى القريب والبعيد ويشمل ذلك استخدام النماذج الرياضيه لتقدير الاحتياج اليومى من الرى والتسميد والتنبؤ بالأمراض والآفات وحساب احتياجات البروده لأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق كما تقوم الوزارة بإنشاء حزم نظم خبيرة للتواصل مع المزارعين لتقديم البرامج الخدمية والمعرفية لتسهيل عمليه الإرشاد الزراعى لخدمه الفلاحين.

وذكر أن الوزارة تنشىء حاليا مركز معلومات مركزى متقدم يضم قاعدة بيانات شاملة عن الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، ضمن البرنامج القومى لتكنولوجيا المعلومات، وتم رفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وتوقيع هذه الإحداثيات GPS والمجازر وجميع المنشآت الحيوانية، وذلك باستخدام أجهزة على الخريطة الالكترونية لجمهورية مصر العربية وعمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية، والتى على أساسها يتم وضع خطة للتحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية، ويتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمراقبة ومتابعة التعديات على البحيرات والأراضى الزراعية والعمل على إزالتها ونظام الإنذار المبكر والتنبؤ بالأمراض العابرة للحدود مثل حمى الوادى المتصدع.

وأشار وزير الزراعة إلى المنافع التي يمكن أن نجنيها من التطبيقات الارشادية الزراعية للمحمول الموجودة بمصر والتطبيقات الزراعية الرقمية التي تتعاون الوزارة في تطبيقها مع المنظمة عديدة، حيث ستساعد المزارعين على تقليل تكاليف الانتاج، وتساعد على زيادة المحاصيل عن طريق تحسين الاساليب في اتخاذ القرارات بتوفير المزيد من البيانات الدقيقة، كما ستساهم هذه التقنية التكنولوجية الذكية في أن يصبح التحول من الاساليب الزراعية التقليدية إلى الزراعة الحديثة حقيقة واقعة.