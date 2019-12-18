شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ 5 أسواق تجارية بـ«أكتوبر» لتوفير الخدمات لمنطقة الإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، البدء في تنفيذ 5 أسواق تجارية بمشروع الإسكان الاجتماعي بامتداد التوسعات الشمالية بالمدينة، وتتمثل في تنفيذ سوقين تجاريين بمنطقة ٢٠٠٠ قطعة، وسوق تجارية بمنطقة (٢٧٦م)، وسوقين تجاريين بمنطقة (٢٠٩م).

وقال المهندس شريف الشربيني: «تم تصميم الأسواق التجارية بشكل منظم، حيث تشمل كل سوق على نموذج ٨ محال، وجارٍ العمل بمواقع الأسواق، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية ومنها (صيدلية- محال خضراوات وفاكهة – مكتبة – وغير ذلك).

وأضاف رئيس الجهاز: «يأتي ذلك في إطار سعى الجهاز لتوفير الخدمات المختلفة في أنحاء المدينة كافة، خاصة في المناطق السكنية الحديثة، والتي تحتاج لوجود الخدمات في إطار الارتقاء بمستوى هذه المناطق».