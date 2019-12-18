شكرا لقرائتكم خبر عن المتر من «1500 لـ4000».. فرض مقابل تحسين على العقارات والأراضي لتوسيع شارع فيصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرار محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، بفرض مقابل تحسين على العقارات والأراضى الفضاء للمنطقة المحيطة بشارع الملك فيصل (توسيع وتطوير شارع الملك فيصل ابتداء من كوبري الملك فيصل وحتى المريوطية بطول 5430 م طولي لعمق 150 م/ط على جانبي الشارع).

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وتبدأ قيمة مقابل التحسين للمتر المربع من 1500 جنيه وتنتهي بـ4 آلاف جنيه.

وللاطلاع على نص القرار: