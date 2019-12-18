شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يأمر بصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لضحايا «حادث السادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة من صندوق الكوارث بالمحافظة لكل ضحايا حادث تصادم سيارة محملة بعمالة مزارع مع عربية نقل كبيرة بمنطقة خلف المصانع بمدينة السادات.

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جاء ذلك عقب ورود بلاغ من إدارة الأزمات والكوارث بمركز ومدينة السادات يفيد بوقوع تصادم بين السيارتين ما أسفر عن وفاة 12 شخص ونجاة شخص واحد.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ووكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بكل حالة وفاة، وكذا متابعة حالة المصاب وتوفير كافة الخدمات والرعاية الطبية اللازمة له، كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات العاجلة لذوي المتوفين.

وأعرب المحافظ عن خالص حزنه وتعازيه لأسر المتوفين داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.