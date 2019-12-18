شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 37.2٪ زيادة في تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، عن زيادة عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل إلى 2.6 مليون مريض بتكلفة 8.4 مليار جنيه عام 2018، مقابل 2.5 مليون مريض بتكلفة 6.1 مليار جنيه عام 2017، بزيادة 37.2٪ في تكاليف العلاج.

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وقال الجهاز، في تقرير له، إنه في القطاع الحكومي قد بلغ إجمالي عدد المستشفيات 691 مستشفى عام 2018 مقابل 676 مستشفى عام 2017 بزيادة 2.2٪، فيما بغلت عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام 2018، مقابل 87 مستشفى عام 2017 بزيادة 2.3٪، كما بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 95.6 ألف سرير عام 2018 مقابل 96.1 ألف سريراً عام 2017 بانخفاض 0.4٪.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الأطباء في هذا القطاع بلغ 113 ألف طبيب (بشريين/ أسنان) عام 2018 مقابل 124 ألف طبيباً عام 2017 بانخفاض 9.3 ٪، وبلغ إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 55.6 مليون عام 2018 مقابل 54.2 مليون منتفعاً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.6٪، فيما بلغ إجمالي عدد مراكز الإسعاف 1464 مركزاً عام 2018 مقابل 1774 عام 2017 بانخفاض 17.5٪.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح الجهاز أن عدد المستشفيات بلغت 1157 مستشفى عام 2018 مقابل1094 مستشفى عام 2017 بزيادة 5.8٪، وبلغ إجمالي عدد الأسرة فيها 35.3 ألف سرير عام 2018 مقابل 35.9 ألف سرير عام 2017 بانخفاض 1.8٪، وبلغ إجمالي عدد الأطباء 30.7 ألف طبيباً (بشريين/ اسنان) عام 2018 مقابل 26.6 ألف طبيب (بشريين/ اسنان) عام 2017 بزيادة 15.3٪.