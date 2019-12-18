شكرا لقرائتكم خبر عن "ابنى ذاتك".. قوافل دعوية لأوقاف الدقهلية عن تطوير الذات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قوافل دعوية، بمديرية أوقاف الدقهلية عن تطوير الذات تحت عنوان "ابنى ذاتك"، التى بدأت فعالياتها بمجمع الربع التعليمى بمركز تمى الأمديد لطلاب المدارس.

البرنامج معد من طلبة وطالبات المدارس لشرح سبل تطوير الذات و تحديد الأهداف، وترتيب الأولويات والتفكير الإيجابى، وبث التفاؤل وتعزيز الثقة بالنفس، وشمل الحديث عن أهمية تطوير الذات.

وشمل البرنامج شرح لمجموعة من القيم و العوامل التى تدعم الثقة بالنفس لدى الفرد، يمكن أن نستقيها من خلال المنهج النبوى الشريف، ومنها تغيير الأسماء القبيحة.

قال الشيخ محمد عبدالنبى على، إمام وخطيب بأوقاف تمى الأمديد بالدقهلية، كان رسول الله ﷺ يدرك بحكمته السامية أهمية الاسم الحسن في تدعيم الثقة بالنفس،فكان يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به، ويكره الاسم القبيح ويغيره، مشددا على النهى عن تحقير الذات، لافتا إلى الحديث الذي رواه البخارى ومسلم وغيرهما عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: {لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي} ومعنى لقست أي: غثت أوضاقت؛ وفي هذا الحديث نهي عن تحقير.

وطالب بنشر الرسائل الإيجابية، حيث كان من هدى النبى أن يوجه الرسائل الإيجابية إلى من حوله من الصحابة ليلفت نظرهم إلى الإيجابيات التي لديهم، والصفات الحسنة التي تميزهم؛ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:{صَوْتٌ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ}، لافتا إلى إمكانية مدح النفس بضوابط، لقول الرسول: {أنا سيد ولد آدم وَلَا فَخْرَ أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ}، مشددا على ضرورة استحضار نموذج حقق النجاح في أقصر وقت.

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