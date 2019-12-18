شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف الإلكترون.. 10 معلومات عن الفيزيائى الإنجليزى جوزيف طومسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، ذكرى ميلاد عالم الفيزياء الإنجليزى جوزيف جون طومسون، الحاصل على جائزة نوبل.

”الخليج 365” يقدم 10 معلومات عن جوزيف طومسون فى ذكرى ميلاده:

1-ولد جوزيف جون طومسون فى مثل هذا اليوم 18 ديسمبر 1856 بالقرب من مدينة مانشستر الإنجليزية.

2-التحق طومسون بكلية الهندسة بجامعة فيكتوريا في مانشستر .

3-حصل طومسون على منحة من جامعة كامبريدج حيث تخصص في حقل الفيزياء النظرية

4-اتجه طومسون للعمل في معمل كافندش، وفي عام 1884 تم تعيينه رئيساً لمعمل كافندش وهو في الثامنة والعشرين من عمره، وترأس المعمل لمدة 34 عاما حتى خلفه تلميذه النيوزلندي ارنست رذرفورد.

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5-يعتبر اكتشاف طومسون للإلكترون أفضل بحوثه على الإطلاق وأكثرها شهرةً وتأثيراً.

6- قادته تجاربه على أشعة المهبط (أو أشعة الكاثود) إلى اكتشاف الخواص الأساسية للإلكترون.

7-تمكن طومسون من حساب سرعة تلك الجسيمات، لذا فقد اشتهر بلقب "أبو الإلكترون".

8-حصل طومسون على جائزة نوبل عام 1906 م لاكتشافه الإلكترون.

8- ترك العمل في معمل كافندش قرب نهاية الحرب العالمية الأولى وترأس كلية ترينيتي في كامبريدج.

10- توفى جوزيف جون طومسون فى 30 أغسطس 1940 عن عمر يناهز 84 عاما.