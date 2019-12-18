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صور.. شوادر كلنا واحد تهزم جشع التجار بكافة ربوع الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، توفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من أفرع السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

وتشهد مبادرة "كلنا واحد" إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين خاصةً بالقرى والنجوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق، وذلك عقب إقبالهم الكثيف على أفرع الأسواق المختلفة المشاركة فى المبادرة.

 

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى حاز على إعجاب المواطنين.

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اقبال على منافذ كلنا واحد
اقبال على منافذ كلنا واحد

كلنا واحد
كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد في المحافظات
مبادرة كلنا واحد في المحافظات

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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