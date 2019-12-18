صور.. شوادر كلنا واحد تهزم جشع التجار بكافة ربوع الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، توفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من أفرع السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى حاز على إعجاب المواطنين.
اقبال على منافذ كلنا واحد
كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد في المحافظات
مبادرة كلنا واحد
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