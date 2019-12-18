شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن افتتاح المنتدى الاقتصادى المصرى الإيطالى برعاية رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة التعاون المصرى الاقتصادى مع إيطاليا.



جاء ذلك خلال الجلسة الأولى فى المنتدى الاقتصادى الثانى المصرى الإيطالى تحت عنوان "الاستثمار فى التجارة"، المنعقد الآن والذى تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبحضور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية، بمشاركة ممثلى الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية وسفير إيطاليا بالقاهرة إلى جانب عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والإيطالى.

وأضاف المصيلحى أن التحرك المصرى الإيطالى فى مجال التنمية الاقتصادية أصبح حقيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية فى الصوامع والمناطق اللوجستية والجلود والصناعات الغذائية، وتسائل الوزير: لماذا مصر وإيطاليا؟ حيث إن النجاحات التى من الممكن أن تتحقق فى التنمية الاقتصادية بين البلدين واضحة، حيث إن نجاح العلاقات المصرية الإيطالية قوية ومستمرة وذلك ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.



وأوضح المصيلحى أن نجاح الإصلاح الاقتصادى الذى حدث فى مصر أحد أسباب الإجابة على سؤال لماذا مصر وإيطاليا الآن؟ كما أن التحرك المصرى الإيطالى فى مجال التنمية الاقتصادية أصبح حقيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية فى الصوامع والمناطق اللوجستية والجلود والصناعات الغذائية.