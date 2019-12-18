شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: النهوض باللغة العربية واجب وطنى وقومى للحفاظ على الهوية والان مع تفاصيل الخبر
وقال مفتى الجمهورية فى كلمته اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، الذى يوافق 18 ديسمبر من كل عام: إن اللغة العربية هى لغة القرآن الكريم، مصداقًا لقول المولى عز وجل: {إنَّا أنْزَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ}، وحسبها هذا الشرف! مشيرًا إلى أن اللغة العربيَّة تعدُّ من أوفر اللغات من حيث المعاني والمواد على مستوى العالم، وهي بذلك تكون أوفى بالتعبير عن دقائق الحاجات الإنسانية، وتلك وظيفة أى لغة فى الأساس.
كما استدل مفتي الجمهورية بقول الله تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} على أهميَّة اللُّغة العربيَّة في فهم آيات القرآن الكريم وتوضيح مقاصدها وتبيين معانيها، باعتبار القرآن الكريم نزل بلسانٍ عربيٍّ فصيح معجز، فى عصرٍ كان العرب فيه يتباهون ببلاغة لغتهم ويتفاخرون بفصاحة ألسنتهم.
وأوضح مفتى الجمهورية أن وظيفة اللغة فى المجتمعات لا تقتصر على التواصل فحسب، بل هى الأداة التي يفكر بها الإنسان والوعاء الذى يحفظ التراث الثقافى، وهى العامل الأول فى انتشار الثقافة والتحضر.
وقال المفتى: إن اللُّغة هى أحد أهم مُكوِّنات المُجتمع الإنسانى الرئيسة، بل هى السَّبب الأول فى نشوء الحضارات؛ لأنَّ التَّواصل الذى يتمُّ عن طريق اللُّغة يعد اللَّبنة الأساسيَّة فى عمليَّة البناء والعمران، كما أن قوَّة وبلاغة اللُّغة تُعبِّران بشكل كبير عن تماسك المجتمع النَّاطق بها، وتعكسان اهتمامه بها وبقواعدها، وبعلومها وآدابها وضوابطها.
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